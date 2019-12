Johannes Thingnes Boe lani ni imel prave konkurence. Foto: EPA

Najboljša slovenska biatlonca Jakov Fak in Klemen Bauer sta sobotni tekmi izpustila in sta se osredotočila na šprintersko preizkušnjo. 10-km šprint čaka tudi Miho Dovžana in Roka Tršana. Lanska sezona je minila v znamenju Johannesa Thingnesa Boeja, ki je prekinil sedemletno vladavino Francoza Martina Fourcada. Mlajši izmed bratov Boe je celo slavil v vseh seštevkih posameznih disciplin. Norveška je bila tudi najboljša v pokalu narodov in na štafetnih tekmah. Fak je bil lani skupno 256.



Ženska šprinterska preizkušnja se bo začela ob 15.30. V Östersund sledita v sredo in četrtek individualni tekmi, naslednji konec tedna pa še obe štafeti.