Prva vožnja bo na sporedu ob 17.45. Spremljali jo boste lahko na TV Slovenija 3 in naši spletni strani. Na štartni listi je kar 75 tekmovalcev, med katerimi sta dva Slovenca: Štefan Hadalin (številka 18) in Žan Kranjec (29).

Druga vožnja se bo začela ob 20.45, prenos pa bo na TV Slovenija 2 in seveda prav tako tej spletni strani.

Do konca januarja bodo slalomisti tekmovali še v Adelbodnu, Wengnu, Kitzbühelu in Schladmingu.

Štartna lista (17.45/20.45): 1 R. ZENHÄUSERN ŠVI 2 H. KRISTOFFERSEN NOR 3 A. MYHRER ŠVE 4 D. YULE ŠVI 5 C. NOEL FRA 6 A. PINTURAULT FRA 7 M. FELLER AVT 8 S. GROSS ITA 9 S. FOSS-SOLEVAAG NOR 10 L. MEILLARD ŠVI 11 C. HIRSCHBÜHL AVT 12 M. MÖLGG ITA 13 D. RYDING VB 14 M. SCHWARZ AVT 15 M. MATT AVT 18 Š. HADALIN SLO 29 Ž. KRANJEC SLO