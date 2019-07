Gorazd Bertoncelj je zadovoljen z začetkom sezone. Foto: www.alesfevzer.com

Čez slabih 14 dni bodo najboljši tekmovali na prvi tekmi poletne velike nagrade na Poljskem, Bertoncelj pa pri svojih varovancih vidi napredek. Prvo slovensko ime tekem v Kranju je bil Timi Zajc, ki si je v petek razdelil zmago, v soboto pa je bil drugi. Peter Prevc je bil peti in sedmi. Poleg njiju je na obeh tekmah skakalo še po deset njunih reprezentančnih kolegov, ki so se tudi dobro odrezali.

V tehniki so še rezerve

"Rezultati so solidni, v tehniki so bile rezerve, ni bilo tako kot na treningih. Glavni cilj je bila realizacija skokov s treninga," je trenutno pripravljenost slovenskih orlov ocenil Bertoncelj. Fantje so tradicionalno najprej delali na fizični pripravljenosti, zdaj pa trdo delajo na skakalnici: "V zadnjem tednu smo malo znižali intenzivnost treningov, da bi bili na kranjskih tekmah čim bolj sveži. Za nami sta dva meseca in pol trdega treninga, nič nismo popuščali."



Bertoncelj zadovoljen

Ker je Bertoncelj s fanti delal že v prejšnji sezoni, je lahko potegnil tudi vzporednice: "Pozna se napredek, večina fantov je zdravih. Nismo začeli z nule, ampak končali z lansko sezono in to nadgrajujemo na treningih. Imamo pet ali šest konstantno dobrih tekmovalcev, ki so izenačeni, kar je dobro za interno klimo in rivalstvo v ekipi. Eni se bolje odzivajo, eni slabše, a tako je. Zaenkrat smo s posamezniki zadovoljni."



Klimov stopil na najvišjo stopničko v Kranju, Zajc 2.

Letos malce pohiteli

Prihodnjo soboto, 20. julija, se bo na Poljskem začela poletna velika nagrada. Za razliko od lanske sezone, bodo skakalci že prej opravili nekaj skokov na 120 m skakalnici. "V prihodnjem tednu sledijo na 120 m skakalnici v Planici, potem pa je že tekma v Wisli. Lansko sezono je bil prvi tak skok šele v Wisli, letos pa smo malo pohiteli. Poskušali smo bolj poenostaviti trening in manj 'komplicirati'," pravi Bertoncelj.



V ekipni tekmi po stopničke

Bertoncelj je v Kranju razkril, da bodo v Wislo odpotovali z najboljšo ekipo, ki jo trenutno imajo: "Ogrodje bo A-ekipa, dodali bomo pa še kakšnega iz B ali mladinca. Peter Prevc, Timi Zajc, Tilen Bartol, Anže Semenič in Anže Lanišek pa zagotovo potujejo na Poljsko. Želja je, da se pokažemo kot resna ekipa, na katero je treba računati tudi v zimski sezoni. Na ekipni tekmi je želja, da se vmešamo v boj za stopničke, na posamični pa uvrstitve med deseterico, šesterico ali kaj višje."