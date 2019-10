Razmere na ledeniku Rettenbach so zadnji dni kljub toplemu vremenu kar dobre, vseeno pa bi lahko prireditelji za finale progo utrdili s soljo, kar pomeni, da bodo razmere precej pomladanske.

Meta Hrovat je na sezono, kot pravi, dobro pripravljena, vsekakor bo želela iztržiti več kot lani, ko je bila na ledeniški premieri 18.

Nastopile bodo še tri Slovenke: Tina Robnik (pred dvema letoma je bila v Söldnu deveta), Ana Bucik in Neja Dvornik.



Prenos tekme bo na TV SLO 2. Finale bo ob 13. uri. V nedeljo bo v Söldnu še moški veleslalom. Od Slovencev bosta nastopila Žan Kranjec in Štefan Hadalin.



Štartna lista: 1 P. VLHOVA SLK 2 W. HOLDENER ŠVI 3 T. WORLEY FRA 4 M. SHIFFRIN ZDA 5 V. REBENSBURG NEM 6 F. BRIGNONE ITA 7 M. BASSINO ITA 8 K. LYSDAHL NOR 9 A. ROBINSON NZL 10 C. FRASSE SOMBET FRA 11 R. HAASER AVT 12 M. HROVAT SLO 13 T. L. STJERNESUND NOR 14 E. M. BREM AVT 15 S. HECTOR ŠVE ... 21 T. ROBNIK SLO 36 A. BUCIK SLO 49 N. DVORNIK SLO