Na tekmi bodo od Slovencev nastopili še Timi Zajc, 25. v kvalifikacijah, ki bo izzival Rusa Jevgenija Klimova, Anže Lanišek je bil 35. in se bo na izpadanje pomeril z Japoncem Jukijo Satom, ter Tilen Bartol, včeraj 48., ki ga v prvi seriji čaka dvoboj z domačinom Stephanom Leyhejem.

Po prvi seriji: daljave točke 1. R. KOBAJAŠI JAP 138,0 154,8 2. K. GEIGER NEM 135,0 147,1 3. S. KRAFT AVT 131,0 145,6 4. D. KUBACKI POL 132,0 143,8 5. M. EISENBICHLER NEM 134,0 143,7 6. M. LINDVIK NOR 139,0 143,1 7. J. A. FORFANG NOR 136,0 143,0 8. P. ZYLA POL 132,0 141,3 9. P. ASCHENWALD AVT 132,5 140,6 10. R. JOHANSSON NOR 134,0 139,7 ... 12. D. PREVC SLO 129,5 137,2 22. A. LANIŠEK SLO 125,0 127,9 23. P. PREVC SLO 127,0 126,1 25. T. ZAJC SLO 123,0 124,7 ------------ brez finala: ------------- 49. T. BARTOL SLO 106,0 92,4