Foto: Reuters

Petkov smuk je nadomestil tistega, ki bi moral biti v Val Gardeni, a je zaradi slabega vremena odpadel. Na Stelviu so izpeljali približno pet sekund krajši smuk, kot je tradicionalen v Bormiu, kjer je vlogo favorita znova upravičil Dominik Paris. Italijanski smučar je na tem prizorišču tretjič zapored zmagal na smuku, lani pa je bil najboljši tudi v superveleslalomu. Najbolj se mu je približal Švicar Beat Feuz, ki vodi v smukaški razvrstitvi, Paris pa se je v tem seštevku zavihtel na drugo mesto. V petek je bil tretji Matthias Mayer.



V petek so Slovenci razočarali. Vsi štirje so bili v ozadju in so ostali brez točk. Tokrat so na štartu trije, - Martin Čater, miha Hrobat in Boštjan Kline. V nedeljo bo v Bormiu alpska kombinacija, na kateri bo slovenske barve branil tudi svetovni podprvak v tej disciplini Štefan Hadalin.



Štartna lista: 1 M. FRANZ AVT 2 S. NYMAN ZDA 3 B. BENNETT AVT 5 T. DRESSEN NEM 7 V. KRIECHMAYR AVT 9 D. PARIS ITA 11 J. CLAREY FRA 13 B. FEUZ ŠVI 15 A. A. KILDE NOR 17 M. MAYER AVT 19 K. JANSRUD NOR 20 C. JANKA ŠVI 21 P. FILL ITA 33 M. ČATER SLO 50 M. HROBAT SLO 52 B. KLINE SLO