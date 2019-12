Peter Prevc, Rjoju Kobajaši in Jan Hörl na zmagovalnem odru. Foto: EPA

To so prve stopničke za Prevca po letošnjem 10. marcu, ko je bil v Oslu tretji. Zadnje zmage se je veselil 11. februarja 2017 v Saporu. V skupnem seštevku je pred začetkom novoletne turneje sedmi. V rumeni majici je znova Kobajaši, ki je v lanski sezoni dobil vse štiri tekme na turneji štirih skakalnic.

Najboljši v prvi seriji, Norvežan Robert Johansson, je v finalu skočil slabo in nazadoval na osmo mesto.

Tudi pred to tekmo vodilni v svetovnem pokalu Stefan Kraft, ki je po prvi seriji zasedal četrto mesto, je v drugi precej izgubil. Pri doskoku je namreč padel in zdrsnil na 18. mesto. Pred njim sta bila uvrščena še dva Slovenca - Anže Lanišek 14. in Rok Justin 16. Domen Prevc je bil 19., Tilen Bartol 30.

Brez finala sta ostala Anže Semenič (53.) in Timi Zajc (57.).

Kvalifikacijsko serijo so morali danes po štartni številki 17 prekiniti in odpovedati, tako da je v prvi seriji nastopilo vseh 63 skakalcev. Tudi na tekmi so imeli skakalci težke razmere.

Prvi skok Petra Prevca v Engelbergu

Končni vrstni red: daljavi točke 1. R. KOBAJAŠI JAP 132,5/134,0 272,0 2. P. PREVC SLO 123,5/127,5 263,1 3. J. HÖRL AVT 134,0/136,5 262,0 4. K. GEIGER NEM 133,0/125,0 260,6 5. D. HUBER AVT 128,0/139,5 259,0 6. P. ASCHENWALD AVT 128,5/134,0 257,7 7. M. LINDVIK NOR 126,5/122,5 255,2 8. R. JOHANSSON NOR 134,0/122,0 253,4 9. K. STOCH POL 128,5/118,5 252,7 10. S. LEYHE NEM 117,5/128,5 250,1 14. A. LANIŠEK SLO 124,0/125,0 241,7 16. R. JUSTIN SLO 122,0/116,0 240,6 18. S. KRAFT AVT 127,0/125,5 237,4 19. D. PREVC SLO 118,0/122,5 236,6 30. T. BARTOL SLO 119,5/110,0 210,8 ------------- zunaj finala: ----------- 53. A. SEMENIČ SLO 113,0 90,5 57. T. ZAJC SLO 107,0 86,5

Po 1. seriji: daljava točke 1. R. JOHANSSON NOR 134,0 128,8 2. P. PREVC SLO 123,5 128,0 3. K. GEIGER NEM 133,0 127,2 4. S. KRAFT AVT 127,0 126,8 5. K. STOCH POL 128,5 125,9 6. M. LINDVIK NOR 126,5 124,4 7. R. KOBAJAŠI JAP 132,5 124,2 8. P. ASCHENWALD AVT 128,5 123,8 . J. HÖRL AVT 134,0 123,8 10. M. BOYD CLOWES KAN 126,0 121,4 ... 15. R. JUSTIN SLO 122,0 118,6 16. A. LANIŠEK SLO 124,0 118,4 20. D. PREVC SLO 118,0 114,3 27. T. BARTOL SLO 119,5 107,8 ------------- zunaj finala: ----------- 53. A. SEMENIČ SLO 113,0 90,5 57. T. ZAJC SLO 107,0 86,5

Svetovni pokal (7/30): 1. R. KOBAJAŠI JAP 440 2. S. KRAFT AVT 369 3. K. GEIGER NEM 347 4. K. STOCH POL 275 5. D. A. TANDE NOR 273 6. P. ASCHENWALD AVT 272 7. P. PREVC SLO 217 8. A. LANIŠEK SLO 206 9. M. LINDVIK NOR 183 10. J. SATO JAP 178 ... 19. T. ZAJC SLO 98 25. D. PREVC SLO 65 35. R. JUSTIN SLO 24 55. T. BARTOL SLO 3 58. A. SEMENIČ SLO 1