Najboljšo formo na treningih v Planici in na tekmi v Kranju je od slovenskih orlov prikazal Timi Zajc. Foto: BoBo

Po zadnjih treningih so zadovoljivo raven skakanja pokazali Timi Zajc, Peter Prevc, Anže Lanišek, Tilen Bartol in Žiga Jelar. Slovenski skakalci so del bazičnih priprav čez poletje že opravili, v primerjavi z lansko sezono pa so pohiteli tudi na 120-metrsko skakalnico. Fantje pod vodstvom Bertonclja so skakali na 120-metrski napravi v domači Planici, tako da prvega skoka na tej skakalnici ne bodo opravili šele v Wisli.

Po tekmah v Kranju so slovenski skakalci en teden tako trenirali na veliki skakalnici v Planici, v torek in sredo dopoldan pa so opravili še trening v Kranju. Do zadnjega je bil v igri za nastop na Poljskem tudi Domen Prevc, a mu je bolezen v prejšnjem tednu pobrala preveč moči. Po sredinem treningu v Kranju je dokončno postalo jasno, da med potniki ne bo niti Anžeta Semeniča, tudi njemu je bolezen prekrižala načrte.

Manj kompliciranja med poletjem

"Glede na lansko sezono smo skušali čim bolj poenostaviti trening in manj 'komplicirati'," je po uspešnem celinskem pokalu v Kranju poudaril Bertoncelj in dodal: "Pozna se napredek, večina fantov je zdravih. Nismo začeli 'z ničle', ampak končali z lansko sezono in od tam naprej delo nadgrajujemo na treningih."

Prvo slovensko ime tekem v Kranju je bil Timi Zajc, ki je z Bauhenka odnesel zmago in drugo mesto. Peter Prevc je bil peti in sedmi. Poleg njiju je na obeh tekmah skakalo še po deset njunih reprezentančnih kolegov, ki so se solidno odrezali.

"Želja je, da se pokažemo kot resna ekipa, na katero je treba računati tudi v zimski sezoni. Na ekipni tekmi je načrt, da se vmešamo v boj za stopničke, na posamični pa si želimo uvrstitve med deseterico, šesterico ali kaj višje," je o ciljih pred prvo tekmo poletne VN dejal glavni trener.

SPORED POLETNE VN V SMUČARSKIH SKOKIH

20.-21. 7. Wisla (ekipno, posamično - M)

26.-27. 7. Hinterzarten (mešane ekipe, posamično - Ž, M)

9.-10. 8. Courchevel (posamično - Ž, M)

17.-18. 8. Zakopane (ekipno, posamično - M), Frenštat (posamično - Ž)

23.-24. 8. Hakuba (2x posamično - M)

29. 9. Hinzenbach (posamično - M)

5.10. Klingenthal (posamično - M)