Peter Prevc je bil zadnji konec tedna v Nižnem Tagilu najboljši slovenski skakalec. Foto: Reuters

Lanišek je dobro opravil svojo nalogo in s 133,5 m poskrbel, da je po prvi skupini Slovenija zaostajal le za Avstrijo in Poljsko, potem ko sta imenitno nastopil Philipp Aschenwald (144,5 m) in Piotr Žyla (145,0 m). Semeniču se nastop ni posrečil, saj je pristal le pri 199,0 m ter tako izgubil eno mesto proti Norvežanu Thomasu Aasenu Markengu. V naslednji skupini je bil Zajc še pol metra krajši in pred Slovenijo je skočila Japonska z Džunširom Kobajašijem. Prevc je s 128,5 m sicer skočil dobro, toda slovenski zaostanek je bil za četrtimi Novežani že več kot 22 točk, 32 pa za Japonci. Zanesljivo so si najboljše izhodišče po polovici preizkušnje priborili Poljaki, ki so imeli pred drugo Avstrijo že skoraj 19 točk naskoka.

Daljave Slovencev Prva serija Druga serija Anže LANIŠEK 133,0 117,0 Anže SEMENIČ 119,0

Timi ZAJC 118,5

Peter PREVC 128,5



V enaki zasedbi je Slovenija skakala na uvodni preizkušnji zime v Wisli, kjer je za Avstrijo, Norveško in Poljsko zasedla četrto mesto. Cilji so visoki, kot je povedal glavni trener Gorazd Bertoncelj, je želja uvrstitev na oder za zmagovalce. Pred šestimi leti je Slovenija dobila ekipno tekmo v Klingenthalu. Tedaj so ob Prevcu skakali še Jurij Tepeš, Robert Kranjec in Jaka Hvala.

V nedeljo bo v Klingenthalu še posamična tekma, ki se bo prav tako začela ob 16.00. Ob omenjeni četverici bosta skakala še Domen Prevc in Rok Justin, Tilen Bartol pa je bil prekratek v petkovih kvalifikacijah. Nato se karavana seli v Engelberg, še predtem bo v Planici državno prvenstvo, zatem pa je na sporedu že prvi vrhunec sezone - tradicionalna novoletna turneja.

