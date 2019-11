Različna pričakovanja smučark in smučark pred severnoameriško turnejo

Prenosi vseh štirih tekem na TV SLO 2/MMC-ju

Lake Louise, Killington - MMC RTV SLO, STA

Ana Bucik bo tokrat ostala brez slalomskega nastopa v Killingtonu v New Hampshire. Foto: Reuters

Onstran Atlantika bosta v soboto in nedeljo na sporedu ženski slalom in veleslalom v Killingtonu ter moški smuk in superveleslalom v Lake Louisu v Kanadi.