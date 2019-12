Izmed štirih Slovenk se je v drugo vožnjo (ob 13.00 na TV SLO 2 in MMC-ju) uvrstila le Meta Hrovat, ki je na 17. mestu. Ana Bucik (38.), Maruša Ferk (40.) in Neja Dvornik (51.) so bile prepočasne.

Mikaela Shiffrin je v soboto v Lienzu zmagala tudi na veleslalomu. Foto: EPA