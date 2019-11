"Menim, da sem pripravljen bolje kot lansko leto v istem obdobju," nam je pred odhodom na sever Finske povedal Hadalin, ki bo štartal 17. Lani je bil v Leviju 18., takšen rezultat ga tokrat ne bo zadovoljil. A smučati bo moral, kot je povedal, "napadalno, odločno in natančno."

Predvsem pa brezkompromisno: "Levi je tekma, kjer je treba napadati še bolj kot na drugih tekmah, te pa vsaka napaka stane ogromno."

V lanski sezoni si je štartno številko močno popravil tudi Žan Kranjec, ki bo nastopil 29. Tekmo bo odprl švicarski dvometraš Ramon Zenhäusern, ki je med širšimi favoriti za današnjo zmago. Stavnice sicer pravijo, da je najmanj tvegana stava na Henrika Kristoffersena (v Leviju je zmagal leta 2014) in Clementa Noela.

Prenos je na TV SLO 2. Po nastopu prve petnajsterice je bil v vodstvu Francoz Clement Noel, drugi je bil z 39 stotinkami zaostanka Dave Ryding, tretji pa Ramon Zehnäusern.

Finale bo ob 13.15.

Štartna lista: 1 R. ZENHÄUSERN ŠVI 2 D. YULE ŠVI 3 M. FELLER AVT 4 H. KRISTOFFERSEN NOR 5 M. MATT AVT 6 C. NOEL FRA 7 A. PINTURAULT FRA 8 M. MOELGG ITA 9 V. MUFFAT-JEANDET FRA 10 S. GROSS ITA 11 L. MEILLARD ŠVI 12 A. MYHRER ŠVE 13 C. HIRSCHBÜHL AVT 14 D. RYDING VB 15 M. SCHWARZ AVT 17 Š. HADALIN SLO 29 Ž. KRANJEC SLO