Slovenca sta solidno opravila svoje delo. Žan Kranjec je z zaostankom 1,74 na 19. mestu, Hadalin (+1,92) na 22. Oba sta na koncu strmine naredila manjšo napako. Z brezhibnim finalom bi lahko skočila tudi med deseterico - desetouvrščeno Hrvat Elias Kolega ima 41 stotink prednosti pred Kranjcem.

Stavnice so pred tekmo najbolj favorizirale Henrika Kristoffersena (v Leviju je zmagal leta 2014), ki je na četrtem mestu.

V Leviju so razmere zimske, na trenutke kar močno sneži.

Prenos finala bo na TV SLO 2.

V Leviju so se včeraj na slalomu pomerile tudi ženske, zmagala je Mikaela Shiffrin, v finalu pa ni bilo nobene slovenske smučarke.

Izidi prve proge (finale ob 13.15): 1. C. NOEL FRA 54,55 2. D. RYDING VB +0,39 3. R. ZENHÄUSERN ŠVI 0,66 4. H. KRISTOFFERSEN NOR 0,68 5. C. HIRSCHBÜHL AVT 0,78 6. M. MOELGG ITA 0,91 7. D. YULE ŠVI 0,94 8. A. MYHRER ŠVE 1,00 9. L. NESTVOLD HAUGEN NOR 1,16 10. E. KOLEGA HRV 1,33 11. M. MATT AVT 1,36 12. I. RODEŠ HRV 1,44 13. A. VINATZER ITA 1,53 14. S. FOSS SOLEVAAG NOR 1,54 15. S. SIMONET ŠVI 1,59 19. Ž. KRANJEC SLO 1,74 22. Š. HADALIN SLO 1,92