Janez Slivnik se vrača v slovensko smučanje. Foto: STA

"Res me nekaj časa ni bilo v Sloveniji. Že pred petimi leti sem sedel tu in se dogovarjal o vrnitvi. Ni bil pravi čas, odločil sem se za drugo pot in odšel sem v Avstrijo. To je bila gotovo pozitivna izkušnja. Kdor je delal v tujini, mu je jasno, da če so pogoji doma dobri, je vendarle najlepše delati doma," je povedal Slivnik, ki bo bdel nad Meto Hrovat, Marušo Ferk, Ano Bucik, Tino Robnik in Nejo Dvornik. Za začetek bo največji izziv, da Meta Hrovat in Tina Robnik pozdravita poškodbo.



Pomočnika Poljšak in Kunc

"Trenutno v slovenskem smučanju vlada pozitivna energija. Zraven so ljudje, ki se trudijo in so naredili veliko delo, če primerjam s stanjem pred petimi leti," je dodal Slivnik, ki mu bosta pomagala Sergej Poljšak in Mitja Kunc. V ekipi iščejo še dekle profila Anje Šešum, ki je bila v ekipi Ilke Štuhec kineziologinja, zdaj pa bo pomagala avstrijskim smukačicam. Na vprašanje, kako bi komentiral zapis Tine Maze, da ji je skoraj uničil kariero, je Slivnik odgovoril: "Ne bi komentiral. Nima smisla. Preskočimo to."

Meta Hrovat je pod vodstvom osebnega trenerja Jureta Hafnerja postala ena najboljših mladih smučark na svetu, zdaj pa bo ob Hafnerju nad njo bdel tudi Janez Slivnik. Foto: Reuters

Bergantov oddih na Maldivih

Trener moške reprezentance za tehnične discipline Klemen Bergant, ki je za uvod novinarske konference na sedežu SZS-ja svojim kolegom na telefonu pokazal fotografije s pravkar končanega dopusta na Maldivih, ima na voljo isto ekipo za svetovni pokal. V njej sta le Žan Kranjec in Štefan Hadalin. "Ekipa seveda ni zaprta. V precejšnjem delu pripravljalnega obdboja bosta sodelovala tudi Borut Božič in Jakob Špik, ki se bosta pridružila s svojim trenerjem, Mitjo Valenčičem."



Razbremenili Greppija

Bergant je vesel, da je ekipa dobila dva pomočnika za pripravo smuči: "Vse to je dogovorjeno in z Rossignolom in z Barnabo Greppijem. Tu vidim majhen plus v primerjavi z lansko sezono. Pogosto se je zgodilo, da Greppi ni zmogel vsega. On seveda ostaja glavni serviser, tudi tekmovalne smuči bo pripravljal on."



Koštomaj ena na ena s smukači

Glavni trener za hitre discipline v moški reprezentanci ostaja Peter Pen. Pomagal mu bo Gregor Koštomaj, ki od konca marca ne sodeluje več z Ilko Štuhec. Peter Pen: "Gregor je bil z nami že predlani, ko je bila Ilka poškodovana. Vsa ta leta smo skupaj trenirali tudi v Čilu. Fante pozna že iz otroških let. To kakovost, ki jo ima, bi rad da unovči ob delu ena na ena s tekmovalci."



Večina proračuna že zagotovljenega

Vodja panoge Miha Verdnik je povedal, da imajo alpinci za novo sezono že zagotovljenih 85 odstotkov proračuna, skupaj pa bo na voljo malenkost več denarja kot v prejšnji sezoni. Cilji so visoki. "Želimo si reprezentanco, ki je lahko na vsaki tekmi med deseterico. Vedno želimo biti nevarni."