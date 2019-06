Ilka Štuhec še ni predstavila novega glavnega trenerja. Foto: BoBo

Kot je pojasnil predsednik alpskega zbora Iztok Klančnik, so poravnali pretekle dolgove, "prvič po po dolgih letih je ob koncu še nekaj ostalo v blagajni". Prihodki panoge v lanskem letu do bili 2,77 milijona evrov, odhodki pa 2,73, pozitivni izid pa je bil mogoč ob dobrem trženju in racionalnem trošenju glavnih in odgovornih trenerjev.

Redno plačujejo obveznosti do dobaviteljev in za plače, gradijo na novih temeljih, je povedal Klančnik, v sezono pa vstopajo s podobno načrtovano višino prihodkov, kot so jo imeli na voljo v minuli.

V ženski reprezentanci ni Ilke Štuhec, ker dvakratna svetovna prvakinja v smuku zadnja leta trenira po svojem programu in s svojo ekipo, ki pa je kot taka del slovenske ekipe. SZS ji bo tako nudila vso potrebno pomoč, najboljša smučarka pa se bo lahko po lastnih željah in potrebah priključevala tudi reprezentančni vadbi.

Po poškodbi kolena konec februarja je v drugi polovici maja Štuhčeva končala rehabilitacije po operaciji. Od avgusta do oktobra ima v programu 42 dni snežnega treninga v Južni Ameriki. Edina neznanka in s tem prazna rubrika na seznamu njene ekipe pred sezono ostaja glavni trener; v ekipi še vedno igra pomembno vlogo njena mama Darja Črnko, ki je uradno v vlogi trenerke.

Odgovorni trener pri ženskah Janez Slivnik

Odgovorni trener ženske reprezentance za svetovni pokal je Janez Slivnik, ki je zamenjal Denisa Šteharnika. Ta je prevzel položaj glavnega trenerja moške ekipe za evropski pokal, dosedanji trener Mitja Valenčič pa bo poslej Šteharnikov pomočnik. Trenerja ženske ekipe sta Mitja Kunc in Sergej Poljšak. V ekipi bodo Meta Hrovat, Neja Dvornik, Tina Robnik, Ana Drev ter Ana Bucik in Maruša Ferk; slednji bosta delno krili stroške programa (zveza bo poravnala 8000 evrov). Najvišje cilje ima vodstvo za Hrovatovo, ki mora pozdraviti poškodbo in se, če bo zdrava, v obeh tehničnih uvrščati med prvih 15 v svetovnem pokalu.

Klemen Bergant odgovorni trener za tehnični disciplini

Moška reprezentanca na najvišji ravni je razdeljena v dve skupini, vrh je ostal nespremenjen. Odgovorni trener za tehnični disciplini je ostal Klemen Bergant, trenerja sta Rok Šalej in Matjaž Požar, tekmovalca pa Žan Kranjec in Štefan Hadalin. Kranjec je eden najboljših veleslalomistov na svetu, v naslednji sezoni pa mora to potrditi in narediti temelj za naskok na vrh v naslednjih sezonah kot zadnji in obenem najtežji korak. Obenem mora priključiti še veleslalom. Hadalin mora imeti višjo kondicijsko osnovo in povečati izkoristek na tekmah ter napraviti napredek v veleslalomu.

Penu bo pomagal Koštomaj

Odgovorni trener za hitri disciplini bo še naprej Peter Pen s trenerjema Gašperjem Markičem in Gregom Koštomajem, ki je bil doslej trener Štuhčeve. V ekipi so Boštjan Kline, Martin Čater, Klemen Kosi in Miha Hrobat. Vodstvo želi tekmovalce popeljati do odmevnih in dobrih rezultatov, treh uvrstitev na tekmah svetovnega pokala med deseterico in nastopiti s tremi tekmovalci na finalu pokala. Želijo se, v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi, uspešno kosati z najboljšimi reprezentancami.

Minila sezona je postregla z naslovom svetovne prvakinje v smuku Ilke Štuhec in svetovnega podprvaka Štefana Hadalina v kombinaciji v Areju. Poleg omenjenih rezultatov je predsednik zbora za alpsko smučanje Klančnik izpostavil uspeh Žana Kranjca, ki zmagal v Saalbachu, bil tretji v Soldeu in skupno četrti v svetovnem pokalu v veleslalomu.

Velik napredek je bil po njegovih ocenah viden tudi v rezultatih Mete Hrovat, ki pa v drugem delu sezone zaradi poškodbe ni mogla nadaljevati v istem ritmu. Poškodbe so krojile usodo tudi ostalim smučarjem. Po uspešnem nastopu na SP se je poškodovala Ilka Štuhec, v moški reprezentanci Martin Čater, že prej pa sta bili poškodovani Ana Drev in Tina Robnik. V pretekli sezoni so boljše rezultate pričakovali od Ane Bucik in Maruše Ferk ter od Boštjana Klineta v hitrih disciplinah.