Beat Feuz vodi v smukaškem seštevku. Foto: EPA

V soboto bo na zahtevnem Stelviu tradicionalni smuk, v v nedeljo pa bodo smučarji koledarsko leto končali s kombinacijo. Na štartu so tudi štirje Slovenci, ki so bili na treningu v ozadju. Nastopili bodo Martin Čater, Klemen Kosi, Miha Hrobat in Boštjan Kline. Kosi je lani na tej progi grdo padel, v nedeljo pa bo minilo deset let, odkar je na Stelviu zmagal Andrej Jerman.

Neposredni prenos smuka lahko spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju.

Prvi smuk sezone je v Lake Louisu dobil Nemec Thomas Dressen, drugega v Beaver Creeku pa Švicar Beat Feuz, ki tudi vodi v smukaški razvrstitvi, sicer pa je v zadnjih dveh letih v kraljevski disciplini osvojil mali kristalni globus. Lani je smuk v Bormiu dobil Dominik Paris, ki je uspeh naslednji dan kronal še z zmago na superveleslalomu.



Štartna lista: 1 M. FRANZ AVT 2 H. REICHELT AVT 3 B. BENNETT ZDA 5 M. MAYER AVT 7 A. A. KILDE NOR 8 A. THEAUX FRA 9 V. KRIECHMAYR AVT 10 C. JANKA ŠVI 11 D. PARIS ITA 13 T. DRESSEN NEM 15 B. FEUZ ŠVI 17 J. CLAREY FRA 19 K. JANSRUD NOR 32 A. ČATER SLO 37 K. KOSI SLO 53 M. HROBAT SLO 56 B. KLINE SLO