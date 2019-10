Nastopila bosta dva Slovenca, prvi up Žan Kranjec se bo na progo podal s številko 2. Ob koncu štartne liste bo nastopil še Štefan Hadalin (62).



Druga vožnja se bo začela ob 13.00.

Štartna lista: 1 H. KRISTOFFERSEN NOR 2 Ž. KRANJEC SLO 3 M. ODERMATT ŠVI 4 M. OLSSON ŠVE 5 A. PINTURAULT FRA 6 L. MEILLARD ŠVI 7 T. FORD ZDA 8 S. LUITZ NEM 9 L. NESTVOLD-HAUGEN NOR 10 J. MURISIER ŠVI 11 R. WIDINGSTAD NOR 12 M. FELLER AVT 13 M. FAIVRE FRA 14 V. MUFFAT-JEANDET FRA 15 L. DE ALIPRANDINI ITA 62 Š. HADALIN SLO