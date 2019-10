Mikaela Shiffrin je s številko 4 z visoko prednostjo prevzela vodstvo. Na manj kot sekundo se ji je najprej približala Federica Brignone, s številko 9 pa je sijajno smučala 17-letna Novozelandka Alice Robinson, ki je zaostala le 14 stotink. Odlično je svoj nastop opravila tudi Meta Hrovat, ki je trenutno na četrtem mestu. Predvsem na strmini je bila zelo hitra.

Nastopile bodo še tri Slovenke: Tina Robnik (pred dvema letoma je bila v Söldnu deveta), Ana Bucik in Neja Dvornik.

Prenos tekme je na TV SLO 2. Finale bo ob 13. uri.

V nedeljo bo v Söldnu še moški veleslalom. Od Slovencev bosta nastopila Žan Kranjec in Štefan Hadalin.

Štartna lista: 1 P. VLHOVA SLK 2 W. HOLDENER ŠVI 3 T. WORLEY FRA 4 M. SHIFFRIN ZDA 5 V. REBENSBURG NEM 6 F. BRIGNONE ITA 7 M. BASSINO ITA 8 K. LYSDAHL NOR 9 A. ROBINSON NZL 10 C. FRASSE SOMBET FRA 11 R. HAASER AVT 12 M. HROVAT SLO 13 T. L. STJERNESUND NOR 14 E. M. BREM AVT 15 S. HECTOR ŠVE ... 21 T. ROBNIK SLO 36 A. BUCIK SLO 49 N. DVORNIK SLO