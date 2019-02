Filip Flisar, ki je v kvalifikacijah v Sončni dolini dosegel deveti najboljši čas, je tekmo v Sončni dolini končal na drugem mestu. Foto: Reuters

Karizmatični Mariborčan je pred sobotno tekmo v Sončni dolini najboljši rezultat v letošnji sezoni svetovnega pokala dosegel v Idre Fjällu, kjer je bil deseti. Letos mu sicer ne gre vse po načrtu, a v Rusiji je pokazal zametke dobrega starega Flisarja, ki na progi 'melje' nasprotnike.

To je njegova 16. uvrstitev na stopničke in prva po lanski preizkušnji v Sončni dolini, ko je v finalni vožnji osvojil tretje mesto in zaostal le za Kanadčanom Kevinom Druryjem in Švicarjem Jonasom Lenherrom.

'Odpihnil' tekmece v osmini finala

Flisar se je prebil skozi kvalifikacijsko sito v osmino finala, kjer je v šesti skupini za nasprotnike dobil Avstrijca Johannesa Aujeskyja in Sandra Siebenhoferja ter Švicarja Armina Nidererja. Obračun je 31-letni Mariborčan dobil brez večjih težav. Že na štartu je smuknil v vodstvo, smučal je brezhibno, vztrajno večal prednost, ki je ob prihodu v cilj znašala pol sekunde. V nadaljnje tekmovanje se je ob Flisarju uvrstil še Aujesky.

V srednjem delu v vodstvo in do polfinala

V četrtfinalu se je Flisar nato pomeril z novim Avstrijskim dvojcem Aujesky-Johannes Rohrweck, tretjo skupino je dopolnil še Japonec Rjo Sugai. Tudi tokrat je dobro začel svoj nastop, se prebil na drugo mesto, nato pa v srednjem delu povedel in vodstvo ohranil do konca za polfinale.

Odbil vse napade v zaključku polfinalne vožnje

Za finale se je v drugi skupini 'udaril' s Francozom Jeanom Fredericom Chapuisom in Avstrijcema Robertom Winklerjem ter Rohrweckom. Znova odličen začetek Štajerca, takoj se je prebil v ospredje, vodstvo je kljub napadom Chapuisa in Winklerja v zaključku vožnje obdržal in se zanesljivo uvrstil v veliki finale.

Na koncu zaostal le za Midolom

V finalni vožnji so mu družbo na progi delali Francoza Chapuis in Bastien Midol ter Švicar Alex Fiva. Torej, najboljši trije v skupnem seštevku za svetovni pokal. Finale je začel na zunanji strani in v uvodni zavoj zapeljal za Midola. Fiva je sredi proge odstopil, v zaključku finala je Flisar poskusil z napadom na zmago, a se ni izšlo. Tekmo je končal na drugem mestu, za zmagovalcem je zaostal za osem stotink sekunde. Tretji je bil Chapuis.

Mariborčanu, ki je v kvalifikacijah dosegel deveti najboljši čas, v letošnji sezoni ne gre vse po načrtu, v svetovnem pokalu je njegova najboljša uvrstitev 10. mesto januarja letos v Idre Fjällu na Švedskem.

Smučarski kros (M), Sončna dolina

Smučarski kros (Ž), Sončna dolina