Marcel Hirscher si je na prvi progi prismučal konkretno prednost. Foto: EPA

29-letni avstrijski šampion se po virozi zdaj že bolje počuti. Po srebru na veleslalomu je prvo postavitvijo na slalomu opravil imenitno. Smučal je v svojem ritmu in takrat, ko mu to uspe, prave konkurence nima. S pravo slalomsko poezijo je konkurenco pustil daleč zadaj. Manj kot sekundo (0,56) je za njim zaostal le Francoz Alexis Pinturault.



Neposredni prenos slaloma lahko spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju. Finalna vožnja bo ob 14.30.

Izjemen avstrijski uspeh na prvi progi so dopolnili Marco Schwarz, Michael Matt in Manuel Feller, ki so se razvrstili do petega mesta. Manj kot dve sekundi zaostanka za Hirscherjem si je nabral le še šesti Norvežan Henrik Kristoffersen, ki je v Areju postal svetovni prvak v veleslalomu.



Nastop Hadalina v prvi vožnji

Štefan Hadalin, ki je navdušil v Areju s srebrno medaljo na alpski kombinaciji, ko je bil po smuku 30, nato pa je z izjemnim smučanjem na slalomskem delu, ko je imel najboljši čas, prišel do srebrnega odličja. Na specialnem slalomu pa so se želje po vrhunski uvrstitvi hitro razblinile, saj je Hadalin hitro napravil veliko napako. Po zdrsu, ko se je komaj rešil pred odstopom, ni bil konkurenčen več najboljšim in v cilj je prišel z visokim zaostankom skoraj sedmih sekund in pol, s čimer je imel 39. čas.

"Po vertikali sem se morda malo preveč pomaknil nazaj. Nisem odločno napadel vrat in me je tam, kot pravimo s smučarskem žargonu, odrezalo. Poskusil sem se boriti do cilja. Tudi srednja sekcija je bila odlična, glede na to, da sem štartal iz ničle. Žal se mi je pripetila napaka, iz katere se je treba nekaj naučiti in naslednjih je treba iti v tako tekmo bolje," je po nastopu povedal za TV Slovenija.

Nastop Kranjca v prvi vožnji

Bolje je svoje delo opravil Žan Kranjec, ki je z zaostankom 4,40 sekunde v cilj prišel na 26. mesto. Peti z veleslalomske tekme svetovnega prvenstva je letos sicer naredil velik korak naprej v slalomu. Jakob Špik, ki se je na tekmo prebil skozi kvalifikacije, je zaostal dobrih pet sekund in zasedel 33. mesto. .

Hirscher lovi še tretji naslov slalomskega svetovnega prvaka. Edini alpski smučar v zgodovini v moški konkurenci, ki se ponaša s tremi naslovi svetovnega prvaka v slalomu, je sloviti Šved Ingemar Stenmark. Hirscher je pred Arejem v tej zimi zmagal na petih specialnih slalomih, na dveh je slavil Clement Noel, v Madonni di Campiglio pa je bil na vrhu Daniel Yule.