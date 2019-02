Peter Prevc je zelo dobro opravil svoje nalogo, saj je s 123,5 m prevzel vodstvo. Žiga Jelar je skočil 118,5 m, Anže Lanišek pa 114,5 m. Na vrhu je še Timi Zajc.

Petru Prevcu je v prvi seriji uspel najdaljši skok v Innsbrucku. Foto: Reuters

Zajc 12. v poskusni seriji

Skakalci so v soboto opravili tudi s poskusnim skokom. Zajc je imel 12. izid (124,0 m), Prevc 21. (122,5 m), Jelar 23. (120,0 m) in Lanišek 33. (117,0 m). Najboljši je bil Geiger (129,5 m), ki je slavil pred Japoncem Rjojujem Kobajašijem (123,5 m) in Norvežanom Robertom Johanssonom (129,0 m).

