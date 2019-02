Anamarija Lampič ima iz 10-km klasičnega teka najboljši izid iz letošnje novoletne turneje, ko je v Val di Fiemmeju osvojila 8. mesto. Foto: Reuters

Slovenijo bosta na klasični tekaški preizkušnji zastopali dve tekmovalki: Anita Klemenčič in dobitnica srebra na nedeljskem ekipnem sprintu, Anamarija Lampič.

"Mislim, da je proga res lepa, da mi ustreza. Je zelo razgibana. Zelo zagnano bom šla v tekmo. Komaj čakam," se nove tekme veseli 23-letnica iz Valburge pri Smledniku.

Lampičeva komaj čaka na torkovo preizkušnjo na 10 km

Prvič v zgodovini se bodo za kolajne svetovnih prvenstev borile skakalke na ekipni preizkušnji. Slovenke gredo v boj za odličja z odlično popotnico. Na zadnji ekipni preizkušnji za svetovni pokal na Ljubnem ob Savinji so osvojile 2. mesto. Za Slovenijo bo začela Špela Rogelj, sledile bodo Jerneja Brecl, Nika Križnar in Urša Bogataj. Na ponedeljkovem treningu je nadlje skočila Rogljeva 104,5 metra. Prve favoritinje so Nemke, ki so dobile obe ekipni tekmi v svetovnem pokalu: v Zao na Japonskem in na Ljubnem v Sloveniji.

Slovenske skakalke imajo visoke načrte na ekipni tekmi

Na SP-ju dan za tekačice in skakalke

SP V NORDIJSKEM SMUČANJU 2019, SEEFELD

Smučarski teki, 10 km klasično (Ž)

Smučarski skoki (Ž), srednja skakalnica (HS-100 m), ekipna tekma