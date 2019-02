Slovenke dan po premierni ekipni tekmi na svetovnih prvenstvih, ki so jo v torek končale na nehvaležnem četrtem mestu, čaka nova priložnost. Foto: Reuters

V kvalifikacijah je bila med njimi najboljša Bogatajeva, ki je skočila 100 metrov in zbrala 118,2 točke.

Prepričljivo najboljša je bila Nemka Katharin Althaus, ki je skočila 106,5 metra, za prvo mesto pa je zbrala 130,7 točke. Druga je bila Norvežanka Maren Lundby s 103,5 metra in 125,3 točke. Sto metrov ali več je skočila le še Bogatajeva.

Križnarjeva je skočila 99,5 metra, dobila 115,2 točke in osvojila peto mesto. Breclova je za skok 94,5 metra zbrala 106,9 točke in končala na 17. mestu. Rogljeva je pristala pri 91,5 metra, zbrala je 102,1 točke, kar je zadoščalo za 23. mesto.

Prva favoritinja za naslov je olimpijska prvakinja in najboljša skakalka to zimo, Norvežanka Maren Lundby, zelo močne so tudi Nemke, ki jim je krila zagotovo dala tudi torkova ekipna zmaga, domačinke niso rekle zadnje besede, dobro formo so prikazale tudi Rusinje in Japonke.

Prva serija se bo začela ob 16.15, spremljate jo lahko na TV SLO 2 in MMC-ju.