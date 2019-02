TV SLO 2/MMC: Smučarski skoki (Ž), finalna serija

Med 40 tekmovalkami štiri Slovenke

Seefeld - MMC RTV SLO

Skakalke imajo naporen program, ki obsega kvalifikacije in posamično tekmo za naslov nove svetovne prvakinje. Foto: EPA

Vse štiri slovenske smučarske skakalke Urša Bogataj, Nika Križnar, Špela Rogelj in Jerneja Brecl so se uvrstile v finalno serijo posamične tekme na srednji skakalnici na svetovnem prvenstvu v Seefeldu. Spremljate jo lahko na TV SLO 2 in MMC-ju.