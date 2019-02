Peter Prevc je s solidnima skokoma na posamični tekmi zasedel 16. mesto. Foto: Reuters

Skakali bodo Anže Lanišek, Peter Prevc, Žiga Jelar in Timi Zajc. Najboljši izmed Slovencev na posamični tekmi je bil Zajc na 10. mestu. Prevc je bil 16., Jelar 23., Lanišek pa se ni uvrstil v finale.

"Borili se bomo za čim višje uvrstitve. Če bo v igri boj za medalje, jo bomo tudi z veseljem vzeli," je po uvodni tekmi dejal trener Gorazd Bertoncelj, najmlajši v slovenski ekipi Zajc pa je v napovedi za moštveno tekmo drzno dejal: "Jaz upam, da bomo med tri!"

Na tekmi bo nastopilo 12 ekip. Prvi favoriti so Nemci, visoko pa ciljajo tudi Avstrijci, Japonci in Poljaki. Da znajo presenetiti, so na generalki za SP v Willingenu s tretjim mestom pokazali tudi Slovenci.

Tekma se bo začela ob 14.45. Prenos bo na TV SLO 2 in MMC-ju.