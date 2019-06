Krvavec poleti ponuja raznovrstne priložnosti za poletno udejstvovanje. Pot na smučišče je bila seveda drugačna kot pozimi, predvsem pa je bil povsem drugačen spust v dolino. Vmes so si slovenski smučarji povedali marsikaj zanimivega.

Trening Štefana Hadalina in Ilke Štuhec s samokolnico. Foto: Instagram Štefan Hadalin

Žan Kranjec se je nekaj dni pripravljal na Poljskem: "Kondicijski trener Mitja Bračič, ki sodeluje s Poljaki, me je povabil zraven. Imel sem plačane stroške. Z veseljem sem šel. Imeli smo super razmere, malo spremembe okolja."

Kranjec: Mislim, da sem naredil korak naprej

Nato pa je Kranjec nadaljeval. "Po koncu sezone sem si vzel nekaj časa, da sem se spočil in odklopil. V začetku maja sem začel kondicijske priprave. Treningi so na polno od ponedeljka do sobote. Mislim, da sem naredil korak naprej. Za par dni bom šel na morje. Moj cilj je, da do odhoda na sneg dvignem pripravljenost na čim višjo raven, da potem mirno in brez težav oddelam še snežne treninge," je dejal Kranjec, ki ga odhod na sneg čaka šele konec julija v Saas Feeju in nato avgusta še tradicionalna postaja na južni polobli v Ushuai v Argentini.

Hadalin in Štuhčeva trenirala skupaj

Svetovni podprvak v kombinaciji Štefan Hadalin je na Instagramu objavil zanimivo fotografijo kondicijskega treninga z Ilko Štuhec. "Gre za to, da sva drug drugega vozila v samokolnici, pri čemer je eden izmed naju poskušal čim bolj korigirati v smukaški progi, drugi pa ga skuša s pomočjo rok in telesa čim bolj spraviti iz ritma."

Smučarji na Krvavcu o pripravah na novo sezono

Slivnik prinesel novo energijo

Ženski del je govoril o spremembah okolja, o spremembah v reprezentanci. Novi trener Janez Slivnik je na dekleta naredil odličen vtis. "Zanj lahko rečem, da je tako zelo energičen človek in s tem potegne vso ekipo, tudi druge trenerje," pravi Maruša Ferk.

Veseli tudi nasmejan obraz Mete Hrovat, ki je v ponedeljek objavila fotografijo prvega smučarskega dne po dolgem času brez bolečin v gležnju. "Smučarske čevlje smo prilagodili tako, da se v njih počutim res udobno."

Dobro razpoloženi Štefan Hadalin, Žan Kranjec, Maruša Ferk in Meta Hrovat na novinarski konferenci na Krvavcu, kjer so si tudi nekoliko oddahnili od napornih priprav. Foto: www.alesfevzer.com

21-letna Gorenjka bo še kakšen dan smučala na ledeniku Mölltal, kjer bo preizkušala različne smučarske čevlje. Julija in na začetku avgusta bosta sledila dva smučarska kampa na švicarskih ledenikih v Zermattu in Saas Feeju. Konec avgusta in na začetku septembra pa bodo tekmovalke preživele v tradicionalni bazi v Argentini.