Thomas Dressen je dobil smuk v Lake Louisu. Foto: Reuters

Dvakratni olimpijski prvak in zmagovalec uvodnega superveleslaloma sezone Matthias Mayer je na treningu veleslaloma v torek grdo padel. Takoj nato sta ga v svoje roke vzeli zdravniška in fizioterapevtska služba ekipe in po celodnevni terapiji je nared za nastop. Vse superveleslalome od leta 2014 naprej na progi Ptic roparic so dobili Avstrijci.

Drevi bo nastopilo pet Slovencev, poleg Klineta še Klemen Kosi, Martin Čater, Miha Hrobat in Štefan Hadalin. Super-G bo dobra priprava tudi za sobotni smuk (19.00) na znameniti progi ptic roparic, ki velja za enega izmed najtežjih v svetovnem pokalu.

V soboto bo v Beaver Creeku smuk, v nedeljo pa še veleslalom.