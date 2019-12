32-letni Feuz je na skrajšani progi Ptic roparic slavil z 41 stotinkami naskoka pred Francozoma Johanom Clareyjem in Avstrijcem Vincentom Kriechmayrjem, ki sta si delila drugo mesto. Četrti je bil Avstrijec Hannec Reichelt.

Beat Feuz je po prihodu v cilj vedel, da je dobro opravil svoje delo. Foto: Reuters

Feuz je s štartno številko devet prismučal do 12 zmage v karieri, devete v smuku in druge - po 30. novembru lani - v Beaver Creeku.

Kosi trepeta za točke

Na štartu so tudi štirje Slovenci. Martin Čater in Klemen Kosi sta že opravila z nastopom. Kosi drži 27. mesto, medtem ko je Čater 33. Na štartu sta še Miha Hrobat (51) in Boštjan Kline (54).

Dogajanje iz ameriškega Skalnega gorovja spremljajte na spodnji povezavi.