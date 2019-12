Žan Kranjec je bil v paralelnem velesalomu v Alta Badii najboljši pred tremi leti, ko je bil 13. Foto: Reuters

Na štartu bosta tudi dva Slovenca – Žan Kranjec in Štefan Hadalin. "Žan je močen in dobro pripravljen. Na vseh podlagah in terenih je in bo konkurenčen! Upam, da se bomo že v ponedeljek lahko znova veselili,˝ je po tretjem mestu Kranjca na veleslalomu v nedeljo povedal trener Klemen Bergant.

Kranjec ničesar ne prepušča naključju, tako da je v zadnjem času opravil tudi nekaj kakovostnih treningov štarta, ki je v paralelnih disciplinah zelo pomemben.

˝Gre za posebno tekmo, kjer vsaka malenkost šteje. Vsekakor se bom maksimalno potrudil in upam na še en dober rezultat,˝ napoveduje najboljši slovenski smučar.

Krog favoritov za zmago je izredno širok. Lani je paralelni veleslalom v Alta Badii dobil upokojeni Marcel Hirscher.