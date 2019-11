Na štartu so bile tudi štiri Slovenke. Meta Hrovat je dosegla deveti čas prve vožnje, Tina Robnik je 16, Ana Bucik pa 23. Maruša Ferk s številko 58 ni štartala.

Robinsonova odstopila

Na prvem veleslalomu nove sezone v Söldnu je zmagala 17-letna Novozelandka Alice Robinson, ki pa je tokrat odstopila. Najboljša Slovenka je bila enajsta Robnikova. Druga vožnja se bo začela ob 19.00.

Dogajanje iz Killingtona spremljajte na spodnjih povezavah in na TV Slovenija 2/MMC-ju.

ALPSKO SMUČANJE - SVETOVNI POKAL (Ž) KILLINGTON, veleslalom Vrstni red po 1. vožnji: 1. M. BASSINO ITA 49,05 2. P. VLHOVA SLK +0,23 3. M. GISIN ŠVE 0,29 4. T. WORLEY FRA 0,35 5. M. SHIFFRIN ZDA 0,41 6. V. REBENSBURG NEM 0,45 7. F. BRIGNONE ITA 0,59 8. W. HOLDENER ŠVI 0,64 9. M. HROVAT SLO 0,70 10. E. BREM AVT 0,82 11. C. FRASSE SOMBET FRA 0,98 12. T. STJERNESUND NOR 1,03 13. M. F. HOLTMANN NOR 1,10 16. T. ROBNIK SLO 1,51 23. A. BUCIK SLO 1,91 Maruša Ferk (58) ni štartala. Odstop: Haaser, Robinson ...