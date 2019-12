Američanka je na progi Superstar za več kot sekundo ugnala največjo konkurentko, Slovakinjo Petro Vlhovo, ki zaostaja 1,13 sekunde. Shiffrinova je bila že pri prvem merjenju (po 12 sekundah) 76 stotink pred Vlhovo, ki pa je resda naredila napako.

Na tretjem mestu je z zaostankom 1,74 sekunde Švicarka Wendy Holdener.

Na štartu so tri Slovenke, Meta Hrovat s številko 21. Na uvodni tekmi sezone v Leviju nobena ni osvojila točk.

Finale bo ob 19.00.

Prenos je na TV SLO 2.

Štartna lista: 1 P. VLHOVA SLK 2 K. LYSDAHL NOR 3 M. SHIFFRIN ZDA 4 K. LIENSBERGER AVT 5 A. SWENN LARSSON ŠVE 6 W. HOLDENER ŠVI 7 K. TRUPPE AVT 8 L. DUERR NEM 9 C. ACKERMANN NEM 10 K. GALLHUBER AVT 11 I. CURTONI ITA 12 K. HUBER AVT 13 L. ST. GERMAIN KAN 14 N. HAVER LOESETH NOR 21 M. HROVAT SLO 39 M. FERK SLO 40 A. BUCIK SLO