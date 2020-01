"Ko imaš v nogah že 40 ali 45 zavojev, te čaka še prepad in štirje zavoji po ekstremni strmini. To je v Adelbodnu najtežje," je progo, na kateri je leta 2000 zmagal Matjaž Vrhovnik, opisal Hadalin, ki je v sredo v Madonni di Campiglio s 7. mestom dosegel svoj najboljši slalomski izid kariere.

Žan Kranjec bo sproščeno lovil čim več točk v svetovnem pokalu: "Seveda v slalomu nisem na istem nivoju kot v veleslalomu, a vseeno lahko naredim soliden rezultat."

Tekma se bo začela ob 10.30, finale bo ob 13.30. Prenos na TV SLO 2.

Štartna lista: 1 R. ZENHÄUSERN ŠVI 2 M. FELLER AVT 3 D. YULE ŠVI 4 C. NOEL FRA 5 A. MYHRER ŠVE 6 H. KRISTOFFERSEN NOR 7 A. PINTURAULT FRA 8 V. MUFFAT-JEANDET FRA 9 L. MEILLARD ŠVI 10 M. MATT AVT 11 M. MOELGG ITA 12 S. GROSS ITA 13 M. SCHWARZ AVT 14 D. RYDING VB 15 S. FOSS-SOLEVAAG NOR 16 Š. HADALIN SLO 31 Ž. KRANJEC SLO