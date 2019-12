Mikaela Shiffrin ima po 9 tekmah svetovnega pokala kljub izpuščeni tekmi kar 251 točk prednosti pred drugouvrščeno Federico Brignone. A v Franciji je Američanka prikazala eno najslabših voženj v zadnjih sezonah. Foto: AP

Američanka, ki sicer dominira na začetku nove sezone, na prvih dveh veleslalomih ni prišla do zmage. Prvega je dobila Novozelandka Alice Robinson, drugega pa Italijanka Marta Bassino.

Vodi presenetljivo Norvežanka

V Courchevelu je Mikaela Shiffrin zmagala že dvakrat, na zadnjih šestih veleslalomih za svetovni pokal pa se je vedno uvrstila na zmagovalni oder. A tokrat se je nastop 24-letnici iz Vaila na prvi progi s številko 1 povsem ponesrečil, saj je bila najpočasnejša med najboljšo sedmerico veleslalomistkb in je zasedala zadnje mesto vse do številke 11.

Ravno s to številko je nastopila presenetljivo vodilna po prvi vožnji Norvežanka Mina Fuerst Holtmann, ki je Shiffrinovo ugnala za 1,33 sekunde. Obeta se ogorčen boj za zmago, saj vodilne štiri veleslalomistke loči le 16 stotink, prvo enajsterico pa 88 stotink.

Meta Hrovat se bo v drugi vožnji borila za deseterico. Foto: AP

Meta Hrovat sekundo za vodilno

Slovenski smučarski tabor je računal, da bo uspešni nedeljski nastop v St. Moritzu smučarkam dal vetra v jadra. Meta Hrovat je bila četrta, Ana Bucik pa osma, kar sta drugi in tretji izid kariere zanju.

Mlada Gorenjka je kot prvokategornica v veleslalomu prehitela Shiffrinovo in si razdelila 12. mesto z Avstrijko Ricardo Haaser z zaostankom sekunde in stotinke za Holtmannovo. Nastop v drugo sta si prismučali tudi Tina Robnik (22.; +1,83) in Ana Bucik (27.; +2,10). Četrta Slovenka Neja Dvornik bi morala nastopiti s številko 50, a ni štartala.

ALPSKO SMUČANJE - SVETOVNI POKAL (Ž)

COURCHEVEL, veleslalom

Po 1. vožnji:

1. M. F. HOLTMANN NOR 1:07,15 2. M. BASSINO ITA +0,10 3. F. BRIGNONE ITA 0,13 4. P. VLHOVA SLK 0,16 5. W. HOLDENER ŠVI 0,37 6. S. HECTOR ŠVE 0,47 7. A. ROBINSON NZL 0,49 8. V. REBENSBURG NEM 0,51 9. L. GUT-BEHRAMI ŠVI 0,84 . T. WORLEY FRA 0,84 11. C. FRASSE SOMBET FRA 0,88 12. M. HROVAT SLO 1,01 . R. HAASER AVT 1,01 19. M. SHIFFRIN ZDA 1,33 22. T. ROBNIK SLO 1,83 27. A. BUCIK SLO 2,10 Odstop: Dvornik, Direz.