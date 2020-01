Ester Ledecka je vodilna v smukaškem seštevku za svetovni pokal. Foto: EPA

V letošnji sezoni so imeli organizatorji obilo težav z vremenskimi razmerami, tako da so alpske smučarke odpeljale le dva smuka - oba v Lake Louisu, kjer sta zmagali Čehinja Ester Ledecka in Avstrijka Nicole Schmidhofer. Obe sta tudi na prvih dveh mestih smukaškega seštevka za svetovni pokal.

Edina slovenska predstavnica na današnjem smuku je Ilka Štuhec, ki je na prvem treningu krepko zaostala za najhitrejšo, na včerajšnjem drugem treningu pa je že na uvodni strmini zdrsnila in nastop končala v snegu. K sreči jo je odnesla brez poškodb.

Smuk (Ž), Altenmarkt-Zauchensee

Štartna lista (sobota ob 11.45): 1 R. SIEBENHOFER AVT 2 J. HAEHLEN ŠVI 3 S. VENIER AVT 5 N. SCHMIDHOFER AVT 6 M. GISIN ŠVI 7 C. SUTER ŠVI 8 T. WEIRATHER LIE 9 I. ŠTUHEC SLO 10 T. TIPPLER AVT 11 S. GOGGIA ITA 13 K. WEIDLE NEM 14 F. BRIGNONE ITA 15 V. REBENSBURG NEM 16 L. GUT BEHRAMI ŠVI 17 N. DELAGO ITA 18 M. PUCHNER AVT 19 E. LEDECKA ĆEŠ