Ilko Štuhec v soboto čaka zadnji smuk v tem letu. Foto: Reuters

Pri ženskah so bile v ospredju Avstrijke, ki so zasedle prva tri mesta. Najhitrejša je bila Ramona Siebenhofer, pred Nino Ortlieb in Tamaro Tippler. Štuhčeva je za najhitrejšo zaostala za 58 stotink. V petek bo v Val d'Iseru še en trening. Smuk bo v soboto ob 10.30. Prenos bo na TV SLO 2 in MMC-ju.

Pri moških je bil v Val Gardeni najhitrejši Norvežan Kjetil Jansrud, bil je pred rojakom Aleksandrom Aamodtom Kildejem, ki pa je zgrešil vrata. Tretji je bil Francoz Johan Clarey. Na 45. mestu je bil najboljši Slovenec Miha Hrobat (+3,02). Smuk bo v soboto ob 11.45. Prenos bo na TV SLO 2 in MMC-ju.

Prvi trening: 1. R. SIEBENHOFER AVT 1:15,06 2. N. ORTLIEB AVT +0,24 3. T. TIPPLER AVT 0,26 4. E. LEDECKA ČEŠ 0,32 5. N. SCHMIDHOFER AVT 0,40 6. K. VICKHOFF LIE NOR 0,54 7. I. ŠTUHEC SLO 0,58 8. S. GOGGIA ITA 0,68 9. J. HÄHLEN ŠVI 0,77 10. E. REISINGER AVT 0,82