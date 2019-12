Tako v soboto kot nedeljo v Val d'Iseru ni bilo moč izpeljati tretjega smuka za ženske v sezoni 2019/20. Foto: EPA

Vreme je veliki zmagovalec Val d'Isera. V petek je premmočan vetere preprečil izvedbo drugega treninga smuka za ženske. V soboto je sneženje ustavilo poskus izvedbe smuka, ki so ga nato prestavili na nedeljo in odpovedali predvideno kombinacijo. A kaj, ko je v skladu z napovedjo iz sobote na nedeljo zapadlo še več snega in že navsezgodaj zjutraj so pri Fis-u morali priznati predajo in so odpovedali tretji smuk zime 2019/20.

Ilka Štuhec, ki je bila na četrtkovem prvem uradnem treningu sedma, je tako ostala brez priložnosti, da bi obrnila rezultatsko krivuljo navzgor. Nenazadnje je Mariborčanka zadnja zmagovalka smukov za svetovni pokal v Val d'Iseru, kjer je slavila pred tremi leti.

Naslednja postaja svetovnega pokala za alpske smučarke je Lienz v Avstriji, kjer bo 28. decembra veleslalom, 29. decembra pa sledi tradicionalni slalom.

Odpoved smuka in kombinacije v Val d'Iseru je voda na mlin vodilne smučarke Mikaele Shiffrin, ki je zaradi nenadnega padca forme odpovedala nastop v Franciji že po zanjo skromnem 17. mestu na torkovem veleslalomu Courchevela.

V Alti Badii veleslalom Sneg je čez noč padal tudi v Dolomitih, a naj bi se tradicionalni veleslalom v Alta Badii odvil po programu. Prva vožnja je ob 10.00, finalna pa se začne ob 13.00. Prenos na TV SLO 2/MMC-ju.



Visoke cilje ima najboljši slovenski alpski smučar Žan Kranjec, ki bo med elitno sedmerico nastopil s številko 4. Od Slovencev bo nastopil samo še Štefan Hadalin s številko 56.

