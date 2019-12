V živo

Žan Kranjec je v cilj prve proge prišel kot četrti, nato pa so ga v zahtevnih razmerah prehiteli le še trije smučarji. Foto: Reuters

Sneg je čez noč padal tudi v Dolomitih, zaradi česar so morali skrajšati legendarno progo Gran Risa, da bi se tradicionalni veleslalom v Alta Badii le odsmučal. Izvedbo tekme ovira močno sneženje in gosta megla, kar pa za zdaj še ni prevelika ovira za veleslalomiste.

Med 1. in 18. mestom sekunda razlike

Visoke cilje ima najboljši slovenski alpski smučar Žan Kranjec, ki je odlično začel in hitro odpeljal predvsem srednji del, ko je imel 28 stotink prednosti pred v cilju vodilnim Norvežanom. A v spodnjem delu je izgubil dobre pol sekunde v primerjavi z na prvi progi najhitrejšim Leifom Kristianom Nestvold-Haugnom, ki je nastopil tik pred Kranjcem.

Brez zgornje slovite strmine so razlike po prvi vožnji izredno majhne. Prva deseterica je v 66 stotinkah, manj kot sekundo za Nestvold-Haugnom pa zaostaja kar 18 smučarjev.

Hadalin ni štartal

Od Slovencev bi moral v Alta Badii nastopiti še Štefan Hadalin s številko 56, a se je ob zahtevnih pogojih in slabi napovedi odpovedal tekmi.

V Alta Badii bo v ponedeljek na sporedu še paralelna veleslalomska tekma, če seveda ne bo zapadlo preveč novega snega.

Tako v soboto kot nedeljo v Val d'Iseru ni bilo moč izpeljati tretjega smuka za ženske v sezoni 2019/20. Foto: EPA

Tudi v nedeljo brez smuka za ženske

Vreme je veliki zmagovalec Val d'Isera. V petek je premočan veter preprečil izvedbo drugega treninga smuka za ženske. V soboto je sneženje ustavilo poskus izvedbe smuka, ki so ga nato prestavili na nedeljo in odpovedali predvideno kombinacijo. A kaj, ko je v skladu z napovedjo iz sobote na nedeljo zapadlo še več snega in že navsezgodaj zjutraj so pri Fisu morali priznati predajo in so odpovedali tretji smuk zime 2019/20.

Ilka Štuhec, ki je bila na četrtkovem prvem uradnem treningu sedma, je tako ostala brez priložnosti, da bi obrnila rezultatsko krivuljo navzgor. Nenazadnje je Mariborčanka zadnja zmagovalka smukov za svetovni pokal v Val d'Iseru, kjer je slavila pred tremi leti.

Shiffrinova zadela z umikom iz svetovnega pokala

Naslednja postaja svetovnega pokala za alpske smučarke je Lienz v Avstriji, kjer bo 28. decembra veleslalom, 29. decembra pa sledi tradicionalni slalom.

Odpoved smuka in kombinacije v Val d'Iseru je voda na mlin vodilne smučarke Mikaele Shiffrin, ki je zaradi nenadnega padca forme odpovedala nastop v Franciji že po zanjo skromnem 17. mestu na torkovem veleslalomu Courchevela.

SVETOVNI POKAL (M)

ALTA BADIA, veleslalom

Vrstni red po 1. vožnji: