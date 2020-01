Ilka Štuhec Zauchensee zapušča s spodbudnim sedmim mestom na sobotnem smuku in ponesrečenem nastopu na nedeljskem superkombinacijskem delu kombinacije. Foto: Reuters

Ilka Štuhec, edina slovenska predstavnica, se je s štarta superveleslaloma spustila deseta, pri drugem vmesnem času (po 33 sekundah) je že zaostajala 78 stotink za Federico Brignone, ki je bila najhitrejša na superveleslalomu. Zahtevnejše kombinacije vrat je odsmučala zelo nenatančno in zunaj idealne linije. V spodnjem delu proge je odstopila.

Tako kot Štuhčeva cilja nista videli tudi favorizirani Petra Vlhova (odpela se ji je leva smučka) in Mikaela Shiffrin, ki se je na zahtevni in nemirni progi ulegla na bok, a se je izognila padcu. Na "VIP seznam" tistih, ki so odstopile, so se uvrstile tudi Michele Gisin, Sophia Goggia in Viktoria Rebensburg.

Slalomski del kombinacije bo ob 11.45.

V tej sezoni bosta še dve ženski kombinaciji. Na lanskem svetovnem prvenstvu je zmagala Wendy Holdener, ki ima danes tudi lepe možnosti za zmago. Za Brignonejovo po "prvem polčasu" na tretjem mestu zaostaja pol sekunde.

Vrstni red po superveleslalomu: 1. F. BRIGNONE ITA 1:13,80 2. M. BASSINO ITA +0,22 3. W. HOLDENER ŠVI 0,50 4. R. SIEBENHOFER AVT 0,52 5. E. LEDECKA ČEŠ 0,86 6. N. ORTLIEB AVT 0,93 7. E. CURTONI ITA 0,94 8. E. REISINGER AVT 1,02 9. N. GRÖBLI ŠVI 1,52 10. I. DANNEWITZ ŠVE 1,54 11. R. SCHNEEBERGER AVT 1,78 12. R. HAASER AVT 1,80 13. L. GAUCHE FRA 1,88 14. R. REMME KAN 1,92 15. N. FEST AVT 1,97

Moški so še vedno v Adelbodnu, po včerajšnjem veleslalomu in zmagi Žana Kranjca je na sporedu še slalom. Začel se bo ob 10.30, finale bo ob 13.30.