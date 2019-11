Mikaela Shiffrin je že najuspešnejša slalomistka vseh časov. Foto: Reuters

Američanka je odprla tekmo. Odpeljala je brez napak, a po prihodu v cilj ni bila videti zadovoljna. Od peterice, ki je sledila, se ji je le Katharina Truppe približala na manj kot sekund, nato pa je zelo dobro smučala s številko sedem Vlhova. Slovakinja, ki je lani na devetih tekmah edina enkrat premagala Američanko, je sicer na druge vmesnem času še zaostajal 26 stotink, a je bila v spodnjem delu zelo hitra in je Shiffrinovo prehitela za 13 stotink.

Razočarale so slovenske smučarke, ki so vse štiri ostale brez točk. Najboljšo štartno številko imela Meta Hrovat, ki se je na progo podala kot 19. Že v zgornjem delu je precej zaostala, nato pa je pri prehodu naredila še napako. V cilj je prišla s kar štirimi sekundami in 34 stotinkami zaostanka, za tedaj predzadnjo Roni Remme pa je zaostala kar pol sekunde. Dolga časa je bila na zadnjem mestu, hitro pa je bilo tudi jasno, da bo ostala brez nastopa v finalu.



Na koncu je bila Hrovatova celo najslabša Slovenka na 48. mestu. Tudi ostale niso pustile bistveno boljšega vtisa. Najboljša je bila sicer Ana Bucik, ki je na 31. mestu po napaki v srednjem delu zaostala 3,41. Tik pred njo je na progo šla Maruša Ferk, ki je na koncu zasedla 34. mesto (+3,48), Neja Dvornik pa bila 46. (+4,25).



Nastop Hrovatove, Ferkove in Bucikove v prvi vožnji

Po Leviju se bo sezona nadaljevala brez prekinitev vse do konca marca. Alpske smučarke bodo imele v tem čas 40 preizkušenj, od tega bo devet slalomov. Glavna favoritinja zime je brez dvoma Mikaela Shiffrin, ki naskakuje četrti zaporedni veliki kristalni globus. Lani je ob tem osvojila še tri male, šestega slalomskega. Po upokojitvi Fride Hansdotter je Američanka še edina smučarka v karavani, ki je ob koncu sezone slavila slalomsko krono.



Shiffrinova je na večni lestvici trenutno na tretjem mestu s 60. zmagami. Le dve več ima Annemarie Moser-Pröll, prva pa je Lindsey Vonn z 82., ki se je tudi pred sezono upokojila. Mikaela je dobila kar 40 slalomov. Letošnjo sezono je začela z drugim mestom na veleslalomu v Söldnu, kjer jo je za šest stotink prehitela mlada Novozelandka Alice Robinson.



Neposredni prenos lahko spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju. Druga vožnja se bo začela ob 13.15.



V živo