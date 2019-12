Norvežan Johannes Thingnes Boe je v sedmem posamičnem nastopu prišel že do pete zmage zime 2019/20. Foto: EPA

Jakov Fak je prvo letošnjo tekmo s skupinskim startom, v strokovnih krogih jo nekateri imenujejo tudi formula 1 biatlona, začel slabo in moral po prvem streljanju dvakrat v kazenski krog ter šel v nadaljevanje tekme kot 25. S strelskimi ničlami na ostalih treh postankih pa je napredoval na 19., 16. in 13. mesto po zadnjem postanku.

Skupaj s Fakom so s strelišča odšli Nemec Johannes Kuehn, Norvežan Vetle Sjaastad Christiansen in drugi Nemec Benedikt Doll. V zadnjem krogu je Faku uspelo prikazati enega boljših tekaških nastopov in prednost pred tekmeci je celo povečal, nazadnje se je znebil še Kuehna in obdržal 13. mesto.

V ospredju se je Boe igral s konkurenco in praktično vodil od starta do cilja. Po prvem streljanju je imel štiri sekunde naskoka pred tekmeci, po drugem 18, po tretjem, ko je moral v kazenski krog, 24 in po zadnjem 46. Že po treh streljanjih so z izjemo prvih dveh zasledovalcev vsi za Boejem zaostajali več kot minuto.

V končnici sta o drugem in tretjem mestu odločala starejši med brati Boe Tarjei in Francoz Emelien Jacquelin. Odločitev je padla na strelišču, ko je moral Boe v kazenski krog in 24-letni Francoz je to izkoristil za drugo mesto in najboljšo uvrstitev v karieri.

V Franciji je danes še ženska tekma brez slovenske udeležbe. Začela se je ob 14.15, prenos je na TV SLO 2 in MMC-ju. Nato biatlonci odhajajo na novoletni odmor.

Skupinski štart, 15 km (M): * 1. J.-T. BOE NOR 41:36,3 (1) 2. E. JACQUELIN FRA +42,1 (1) 3. T. BOE NOR 51,8 (1) 4. Q. FILLON-M. FRA 1:03,3 (2) 5. M. FOURCADE FRA 1:05,0 (1) 6. J. DALE NOR 1:51,9 (2) 7. A. PEIFFER NEM 1:53,9 (2) 8. S. EDER AVT 2:00,6 (1) 9. E. BJÖNTEGAARD NOR 2:09,7 (1) 10. S. DESTHIEUX FRA 2:15,7 (4) ... 13. J. FAK SLO 2:34,3 (2) * - zgrešeni streli/kazenski krogi