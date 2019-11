Rok Tršan bo nastopil v mešanih štafetah. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenija v uvodu še ne bo zastopana z vsemi najboljšimi, saj se je glavni trener Uroš Velepec odločil, da Jakova Faka in Klemna Bauerja spočije za nedeljski šprint, ker ženski del ekipe po njegovi oceni še ni tako dobro pripravljen, da bi Slovenija lahko posegala po visokih uvrstitvah.

Uvodna preizkušnja nove sezone – tekma mešanih parov – se je končala s Švedskim slavjem. Za domačo zmago sta poskrbela Hanna Öberg in Sebastian Samuelsson, ki sta odtekla dva kazenska kroga in imela 11 poprav. Drugo mesto sta zasedla Nemca Franziska Preuss in Erik Lesser, ki sta morala enkrat v kazenski krog, skupaj pa sta devetkrat popravljala, tretja pa sta bila Norvežana Marte Olsbu Roeiseland in Vetle Sjaastad Christiansen, ki sta ob enem krogu imela še 16 poprav. Slovenijo sta zastopaala Nika Vindišar in Miha Dovžan, ki sta končala na 19. mestu. S štirimi kazenskimi krogi in 14. popravami sta zaostala več kot za krog.

V mešanih štafetah bodo Slovenijo zastopali Nina Zadravec, Polona Klemenčič, Rok Tršan in debitant v svetovnem pokalu Alex Cisar.

Skupaj je v letošnjem biatlonskem koledarju deset prizorišč, ki bodo gostila svetovni pokal. Med 23. in 26. januarjem bodo biatlonci nastopali na Pokljuki, vrhunec sezone pa bo februarsko svetovno prvenstvo v Anterselvi. Sezona se bo končala 22. marca prihodnje leto v Oslu.