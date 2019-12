Dorothea Wierer, 29-letnica iz Brünecka, je v Östersundu dobila drugi šprint v svetovnem pokalu, skupaj z zaključkom lanske sezone pa je bila najhitrejša na zadnjih treh posamičnih tekmah biatlonske elite. Foto: EPA

"Prav nobenega razloga ni za paniko. Nismo se znašli z novim servisom. Že štafeta v soboto je pokazala, da je bil na prvih dveh tekmah za slabše dosežke kriv samo slab material, saj v enem dnevu pripravljenosti in forme ni mogoče spremeniti," je po ponesrečenem Östersundu in pred odhodom v Hochfilzen povedal šef slovenskih biatlonk in biatloncev Uroš Velepec. Glavni trener je prepričan o napredku: "Seveda si želimo vsi še korak naprej in priložnost za to bo že v Hochfilznu."

Šprint biatlonk se je začel ob 11.30. Med 105 tekmovalkami nastopajo tri Slovenke: Polona Klemenčič (št. 51), Lea Einfalt (83) in Nina Zadravec (87). Prvi šprint v tej zimi na Švedskem je dobila Italijanka Dorothea Wierer, Slovenk pa ni bilo blizu točk za svetovni pokal.

Na popoldanskem šprintu biatloncev bodo med 110 tekmovalci nastopili Klemen Bauer (3), Jakov Fak (27), Rok Tršan (61) in Miha Dovžan (104).