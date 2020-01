31-letni Martin Fourcade, bržkone najboljši biatlonec vseh časov, je brezhibno streljal in na koncu za 25 sekund premagal rojaka Emiliena Jacquelina. Tretji je bil Nemec Johannes Kühn. Fourcade se veseli 78. zmage v svetovnem pokalu, druge v letošnji sezoni.

Fak je pustil nepokrito eno tarčo, tako da je moral enkrat v kazenski krog. Precej slabši so bili preostali Slovenci. Miha Dovžan je bil 78., Klemen Bauer 91. in Rok Tršan 99.

V svetovnem pokalu še vedno vodi Norvežan Johannes Thingnes Boe (374 točk), ki ga zaradi rojstva otroka ni v Nemčiji. Za njim sta starejši brat Tarjei (330) in današnji zmagovalec Fourcade (327). Fak je 18. (142).

BIATLON - SVETOVNI POKAL OBERHOF Šprint (M), 10 km: * 1. M. FOURCADE FRA 25:27,2 (0) 2. E. JACQUELIN FRA +25,5 (1) 3. J. KUEHN NEM 33,0 (1) 4. M. ELISEJEV RUS 41,1 (0) 5. A. LOGINOV RUS 47,8 (1) 6. S. DESTHIEUX FRA 49,8 (1) 7. A. PEIFFER NEM 1:00,1 (1) 8. E. BJOENTEGAARD NOR 1:06,5 (2) 9. J. DALE NOR 1:18,2 (2) 10. V. CHRISTIANSEN NOR 1:24,8 (3) ... 16. J. FAK SLO 1:43,9 (1) 78. M. DOVŽAN SLO 3:32,8 (1) 91. K. BAUER SLO 4:11,2 (3) 99. R. TRŠAN SLO 4:33,6 (3) * - zgrešeni streli/kazenski krogi