V Oberhofu pravkar poteka biatlonski šprint. Foto: www.alesfevzer.com

Gre za četrti biatlonski šprint sezone. Uvodni dve preizkušnji je dobil Norvežan Johannes Thingnes Boe, zadnji šprint je v Le Grand-Bornardu dobil Nemec Benedikt Doll.

Na štartu so tudi štirje Slovenci, in sicer Jakov Fak, Klemen Bauer, Rok Tršan in Miha Dovžan.

Tekmo lahko v neposrednem prenosu spremljate na TV SLO 2 in na MMC-ju.