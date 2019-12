Kvalifikacijski tek v spomladanskih razmerah, temperatura visoko nad lediščem in izrazit dež, so najbolje opravile Švicarke. Najhitrejša s časom 2:30, 18 je bila Švicarka Laurien van der Graaff. Od Slovenk sta dobro pripravljenost pokazali Anamarija Lampič s 6. časom (+0,95) in Katja Višnar z 8. časom (+1,43). V izločilne boje sta se uvrstili še Vesna Fabjan (26.; +6,41) in Alenka Čebašek (27.; +6,54).

V četrtfinale, ki se bo začel ob 13.30, se izmed Slovenk ni uvrstila le Anita Klemenčič, ki je končala na 39. mestu (+9,51).

Le Janez Lampič se iz slovenske moške ekipe uvrstil v izločilne boje moškega šprinta v Planici. Lampič je bil v kvalifikacijah 19. in je zaostal 5,58 sekunde za Francozom Lucasom Chanavatom, ki je bil najhitrejši.

V četrtfinale, ki se bo začel ob 13.30, se ni uvrstil najboljši Slovenec Miha Šimenc, ki je bil 36. (+7,03). Andrej Jenko je bil 59. (+10,21), Miha Jan 63. (+11,78), Vili Črv 65. (+12,98), Benjamin Črv 73. (+18,06), Gal Gros 74. (+18,81), Luka Markun pa ni nastopil.

V Ratečah in dolini pod Poncami v soboto zjutraj dežuje in je okoli 4 stopinje Celzija. Foto: BoBo

"Alpinec" Šmitek vodil reševanje tekme

Organizatorji imajo precej težav z vremenom, ki je pretoplo za ta letni čas in so morali odpovedati tudi petkov uradni trening. Kljub dežju, ki je padal ponoči, so uspeli ohraniti snežno podlago tako, da bodo s tekmo lahko začeli. Nočno delo prostovoljcev je usklajeval Janez Šmitek, ki sicer skrbi za pripravo podkorenske proge za svetovni pokal v alpskem smučanju.

A ob vztrajanju prirediteljev, da je možno izpeljati sobotno tekmo, se kopičijo tudi pritožbe tekmovalk in tekmovalcev. Zlasti Skandinavci nejeverno zmajujejo z glavo in se čudijo, najbolj glasna je bila Maiken Caspersen Falla.

Pritoževanje, ker ne poznajo proge

Slovenska reprezentanca je v sredo po besedah glavnega trenerja Nejca Brodarja opravila zelo dober tekmovalni trening in bila med redkimi, ki je testirala tekmovališče.

"Imeli smo srečo, da smo v sredo lahko naredili res hiter trening na tekmovalni progi v Planici. Ostale države, ki so prišle pozneje, pa se pritožujejo, posebej tiste, ki so prvič tukaj in ne poznajo proge ter so zato malo nervozne," je prejšnjo soboto v Davosu dejala Anamarija Lampič, najboljša Slovenka na sprintu.

SMUČARSKI TEKI - SVETOVNI POKAL

PLANICA, sobotni program

Šprint, prosto (Ž), 1,2 km:



11.00 kvalifikacije

13.30 finalni - izločilni teki



Šprint, prosto (M), 1,2 km:



11.35 kvalifikacije

14.00 finalni - izločilni teki