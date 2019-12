V Ratečah in dolini pod Poncami v soboto zjutraj dežuje in je okoli 4 stopinje Celzija. Foto: BoBo

Organizatorji imajo kar precej težav z vremenom, ki je pretoplo za ta letni čas in so morali odpovedati tudi petkov uradni trening, tekma pa naj ne bi bila ogrožena.

Slovenska reprezentanca je v sredo po besedah glavnega trenerja Nejca Brodarja opravila zelo dober tekmovalni trening in bila med redkimi, ki je testirala tekmovališče.

"Imeli smo srečo, da smo v sredo lahko naredili res hiter trening na tekmovalni progi v Planici. Ostale države, ki so prišle pozneje, pa se pritožujejo, posebej tiste, ki so prvič tukaj in ne poznajo proge ter so zato malo nervozne," je prejšnjo soboto v Davosu dejala Anamarija Lampič, najboljša Slovenka na sprintu.

Upa, da se bo lahko prebila v finale, kar je tudi cilj Katje Višnar. Omenjeni tekmovalki sta aktualni ekipni svetovni podprvakinji, a v klasični tehniki, ki bo na programu nedeljske ekipne tekme. V moški vrsti bodo vse oči uprte v Miho Šimenca, ki si je izločilne boje pritekel tudi v Davosu.

Alenka Čebašek priznava, da še ni v najboljši formi, uvrstitve ni želela napovedati niti Vesna Fabjan, bronasta na olimpijskih igrah 2014 v Sočiju, želi pa si popraviti vtis s svoje prve tekme v svetovnem pokalu v sezoni konec prejšnjega tedna.

Slovenske barve bodo zastopali še Anita Klemenčič, Janez Lampič, Benjamin in Vili Črv, Miha Ličef, Luka Markun, Andrej Jenko, Miha Jan in Gal Gros.

SMUČARSKI TEKI - SVETOVNI POKAL

PLANICA, sobotni program

Šprint, prosto (Ž), 1,2 km:



11.00 kvalifikacije

13.30 finalni - izločilni teki



Šprint, prosto (M), 1,2 km:



11.35 kvalifikacije

14.00 finalni - izločilni teki