V skupnem seštevku štirih skakalnic najbolje kaže Poljaku Dawidu Kubackemu, ki ima 9,1 točke prednosti pred zmagovalcem Garmischa in Innsbrucka, Norvežanom Mariusom Lindvikom. Na spodrsljaj tekmecev bosta čakala Nemec Karl Geiger in lanski zmagovalec Rjoju Kobajaši, ki zaostajata še štiri točke več. Najvišje od Slovencev je Domen Prevc na osmem mestu, brat Peter je enajsti.

V Bischofshofnu se je skozi kvalifikacije prebilo pet Slovencev. Najboljši je bil s sedmim dosežkom Peter Prevc, ki je največ pokazal tudi na obeh treningih. Na prvem je bil deseti, na drugem pa prvi.

Peter Prevc se bo v dvoboju na izpadanje v prvi seriji pomeril z domačinom Markusom Schiffnerjem. Domen Prevc, 20. v kvalifikacijah, je za tekmeca dobil Japonca Keičija Sata. Anže Lanišek je bil v kvalifikacijah 23., njegov izzivalec bo Švicar Killian Peier, Timi Zajc pa 25., njegov izzivalec bo Poljak Piotr Žyla. Najtežja naloga čaka Ceneta Prevca, 38. v kvalifikacijah, ki se bo v pomeril s Kubackim. Brez tekme je z 51. mestom kvalifikacij ostal Anže Semenič.

Pari prve serije:

ŽYLA (POL/26) - ZAJC (SLO/25)

KOUDELKA (ČEŠ/27) - HÖRL (AVT/24)

PEIER (ŠVI/28) - LANIŠEK (SLO/23)

KOT (POL/29) - D. KOBAJAŠI (JAP/22)

PEDERSEN (NOR/30) - HAARE (NOR/21)

K. SATO (JAP/31) - D. PREVC (SLO/20)

JOHANSSON (NOR/32) - TANDE (NOR/19)

DESCHWANDEN (ŠVI/33) - PASCHKE (NEM/18)

VASILJEV (RUS/34) - HAYBÖCK (AVT/17)

AMMANN (ŠVI/35) - GEIGER (NEM/16)

FETTNER (AVT/36) - J. SATO (JAP/15)

BOYD-CL. (KAN/37) - SCHLIEREN. (AVT/14)

C. PREVC (SLO/38) - KUBACKI (POL/13)

AALTO (FIN/39) - EISENBICHLER (NEM/12)

LEITNER (AVT/40) - ASCHENWALD (AVT/11)

TKAČENKO (KAZ/41) - D. HUBER (AVT/10)

RINGEN (NOR/42) - LINDVIK (NOR/9)

AIGNER (AVT/43) - FORFANG (NOR/8)

SCHIFFNER (AVT/44) - P. PREVC (SLO/7)

S. HUBER (AVT/45) - R. KOBAJAŠI (JAP/6)

TAKEUČI (JAP/46) - LEYHE (NEM/5)

HULA (POL/47) - SCHMID (NEM/4)

KLIMOV (RUS/48) - STOCH (POL/3)

TROFIMOV (RUS/49) - ITO (JAP/2)

NAKAMURA (JAP/50) - KRAFT (AVT/1)

68. NOVOLETNA TURNEJA Skupni vrstni red (3/4): točke 1. D. KUBACKI POL 830,7 2. M. LINDVIK NOR 821,6 3. K. GEIGER NEM 817,4 4. R. KOBAJAŠI JAP 817,0 5. S. KRAFT AVT 798,6 6. S. LEYHE NEM 779,8 7. J. A. FORFANG NOR 777,1 8. D. PREVC SLO 775,4 9. P. ŽYLA POL 774,6 10. R. JOHANSSON NOR 766,9 11. P. PREVC SLO 765,2 ... 14. A. LANIŠEK SLO 758,5 19. T. ZAJC SLO 742,5 47. R. JUSTIN SLO 217,4 55. C. PREVC SLO 103,2 60. T. BARTOL SLO 92,4