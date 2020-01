Po prvi seriji tekme na srednji skakalnici je kazalo na boljši slovenski izkupiček, saj so bili med prvo deseterico kar trije Slovenci. Domen Prevc je bil šesti, Rok Justin sedmi in Lanišek deveti. A v finalu sta nato Domen Prevc in Justin popustila, tako da sta pristala na 13. oziroma 18. mestu. Pritisk je vzdržal le Lanišek.

Peter Prevc je na devetem mestu najboljši Slovenec v svetovnem pokalu. Tokrat se mu nastop ni najbolje posrečil. Foto: EPA

Lanišek: Nisem točno vedel, kam me bo skok pripeljal

"Po drugem skoku v izteku nisem bil najbolj zadovoljen, nisem točno vedel, kam me bo ta skok pripeljal, na koncu me je na vrhunsko deseto mesto. Žal sem naredil manjšo napako čez prelet, z mize je bilo kar v redu. Delamo na tem, da jutri odpravimo te manjše napake in gremo korak za korakom še višje," je po tekmi povedal Lanišek.

Do točk so prišli še trije Slovenci, ki so bili že v prvi seriji v spodnjem delu. Peter Prevc je v finalu pridobil šest mest in končal 17. Cene Prevc je bil 19., Timi Zajc pa 29.

Najboljši trije v Val di Fiemmeju (od leve proti desni): Stefan Kraft, Karl Geiger in Dawid Kubacki. Foto: EPA

Bertoncelj: Solidni ekipni uspeh

"Na današnji tekmi smo ekipno nastopili zelo solidno. Anže Lanišek je bil zelo dober, ostali so bili zelo solidni. Po prvi seriji je kazalo še precej bolje, a so v drugo skočili malce slabše v težjih vetrovnih pogojih in zato malce pokvarili svoje uvrstitve. Jutri želimo, da vsak naredi svoja najboljša skoka. Peter ima še malce rezerve, pričakujemo, da bo jutri stopil na plin in bo prikazal boljše in daljše skoke," pa je ocenil glavni trener Gorazd Bertoncelj.



Geiger pred Kraftom in Kubackim, Kobajaši šele 26.

V boju za vrh je 26-letni Geiger s skokom 104,5 m vodil že po prvi seriji, nato pa v finalu (103,5 m) brez težav odbil napad Avstrijca Stefana Krafta. Tretji je bil Poljak Dawid Kubacki. Geiger je s tretjo zmago v karieri prevzelt tudi vodstvo v svetovnem pokalui, saj je bil doslej vodilni Japonec Rjoju Kobajaši le 26.

Nastop treh Slovencev in zadnjih 10 v finalu

"Več bi težko dobil. Tole je res nekaj posebnega, izjemno sem vesel. Našla bo posebno mesto," se je Geiger razveselil rumene majice vodilnega v svetovnem pokalu. Razveselil pa je tudi stratega svoje ekipe, Stefan Horngacher je namreč dočakal prvo nemško zmago na posamični tekmi, odkar je vodja nemške skakalne ekipe.

Začetek nedeljske tekme ob 16.30

V nedeljo bo v Val di Fiemmeju še ena tekma. Začetek ob 16.30. Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

NORDIJSKO SMUČANJE (M) SMUČARSKI SKOKI - SVETOVNI POKAL VAL DI FIEMME, srednja skakalnica Končni vrstni red: daljave točke 1. K. GEIGER NEM 104,5/103,5 294,6 2. S. KRAFT AVT 102,0/103,0 286,9 3. D. KUBACKI POL 98,5/104,0 279,9 4. K. STOCH POL 101,0/100,5 279,8 5. C. SCHMID NEM 107,0/102,0 279,1 6. S. LEYHE NEM 101,0/104,0 277,6 7. P. ŽYLA POL 102,5/103,5 276,6 8. P. PASCHKE NEM 101,5/101,0 274,5 9. J. FORFANG NOR 100,0/99,0 269,7 10. A. LANIŠEK SLO 100,5/99,0 269,2 ... 13. D. PREVC SLO 101,0/94,5 263,6 17. P. PREVC SLO 96,0/100,5 261,3 18. R. JUSTIN SLO 101,5/95,0 260,9 19. C. PREVC SLO 98,0/98,0 260,4 29. T. ZAJC SLO 99,0/96,5 248,3

NORDIJSKO SMUČANJE (M) SMUČARSKI SKOKI - SVETOVNI POKAL VAL DI FIEMME, srednja skakalnica Po prvi seriji: daljave točke 1. K. GEIGER NEM 104,5 151,1 2. S. KRAFT AVT 102,0 145,8 3. K. STOCH POL 101,0 145,4 4. C. SCHMID NEM 107,0 141,4 5. P. ŽYLA POL 102,5 139,6 6. D. PREVC SLO 101,0 138,5 7. R. JUSTIN SLO 101,5 138,3 8. D. KUBACKI POL 98,5 137,8 9. A. LANIŠEK SLO 100,5 137,6 10. S. LEYHE NEM 101,0 137,3 ... 17. C. PREVC SLO 98,0 132,4 23. P. PREVC SLO 96,0 130,3 27. T. ZAJC SLO 99,0 126,4