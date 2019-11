Geiger (133,0 m) je slavil pred Švicarjem Killianom Peierjem (125,5 m) in Avstrijcem Danielom Huberjem (122,0 m).

Peter Prevc je skočil 125,0 m, Zajc pa 121,5. Poleg Prevca in Zajca so si nastop na tekmi zagotovili še 24. Rok Justin (120,0 m), 30. Anže Lanišek (111,0 m), 33. Domen Prevc (110,5 m) in 43. Tilen Bartol (112,0 m). Anže Semenič je bil zaradi neustreznega dresa diskvalificiran.

Po napovedih naj bi bil Timi Zajc tudi v letošnji sezoni prvi adut slovenske reprezentance. Lani je bil Zajc na uvodni tekmi peti, svetovni pokal pa je končal na devetem mestu. Foto: EPA

Peter Prevc drugi in tretji

Peter Prevc se je pred tem izkazal na treningih, ko je imel s 125 metri in 131,5 metra drugi in tretji izid. Obakrat je bil najboljši Avstrijec Stefan Kraft (dvakrat 129,5 m). Semenič je bil dvakrat šesti (126,0/123,0), Zajc je bil na drugem treningu deveti (121,5 m), Lanišek 19. (121,0), Justin 34. (118,5), Bartol 43. (111,5) in Domen Prevc 51. (107,0).

V soboto ob 16.00 ekipna tekma

Bertoncelj si na sobotni ekipni tekmi (16.00) želi boj za stopničke, medtem ko bi ga na nedeljski posamični (11.30) zadovoljila dva skakalca med deseterico in še dva do 20. mesta. Obakrat prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

SMUČARSKI SKOKI (M) SVETOVNI POKAL WISLA, Poljska Kvalifikacije: daljave točke 1. K. GEIGER NEM 133,0 138,6 2. K. PEIER ŠVI 125,5 132,8 3. D. HUBER AVT 122,0 128,0 4. R. KOBAJAŠI JAP 118,5 127,6 5. R. JOHANSSON NOR 121,0 127,4 6. S. LEYHE NEM 126,5 126,9 7. P. PREVC SLO 125,0 126,0 . D. KUBACKI POL 123,0 126,0 9. T. ZAJC SLO 121,5 124,9 10. P. ASCHENWALD AVT 119,5 124,3 ... 24. R. JUSTIN SLO 120,0 109,6 30. A. LANIŠEK SLO 111,0 106,6 33. D. PREVC SLO 110,5 105,8 43. T. BARTOL SLO 112,0 97,4 A. Semenič je bil diskvalificiran.