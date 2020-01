Anamarija Lampič nadaljuje odlične predstave v letošnji sezoni. Foto: www.alesfevzer.com

Lampičeva, ki je za 1,01 sekunde ugnala drugo najhitrejšo, Švicarko Laurien van der Graaff, je v četrtfinalu tekla v skupini 3 skupaj z Norvežanko Julie Myhre, Švedinjo Evelino Settlin, Kanadčanko Dahrio Beatty, Nemko Nadine Hermann in Čehinjo Terezo Beranovo. Zmagala je s časom 2:31,8, druga je bila Myhrejeva, tretja Settlinova.

Višnarjeva je v četrtfinalu tekla v skupini 5 s Švedinjo Majo Dahlqvist, Italijanko Greto Laurent, Norvežanko Ane Appelkvist Stenseth, Nemko Sofie Krehl in Finko Katri Lylynpera. S četrtim časom je v svoji skupini tudi obstala. Fabjanova je nastopila v skupini 1, kjer so bile Švicarka Nadine Faehndirch, Američanka Sophie Caldwell, Norvežanki Mari Eide in Anikken Gjerde Alnaes ter Italijanka Alice Canclini. S petim časom v svoji skupini je končala nastope v Dresdnu.

Skozi kvalifikacijsko sito se je v moški konkurenci prebil tudi Miha Šimenc, ki bo izločilne boje začel v skupini 3, v kateri so še Šved Oskar Svensson, Norvežana Kasper Stadaas in Sindre Bjoernstad Skar, Francoz Valentin Chauvin in Italijan Maicol Rastelli.

Izločilni boji so se začeli ob 13.30, v tekmo se bomo na TV SLO 2 in na MMC-ju vklopili ob 14.25.

